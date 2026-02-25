Національний банк України 24 лютого 2026 року ввів у обіг три нові обігові пам’ятні монети з тематичної серії “Ми сильні. Ми разом”, присвяченої єдності України та її регіонам:

“Ми сильні. Ми разом. Запорізька область”;

“Ми сильні. Ми разом. Харківська область”;

“Ми сильні. Ми разом. Херсонська область”.

Презентували їх Голова Національного банку України Андрій Пишний та Голова Запорізької обласної ради Олена Жук на острові Хортиця (Запоріжжя) у четверті роковини від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.

«Торік ми започаткували нову серію обігових пам’ятних монет “Ми сильні. Ми разом”. Її ідея – продемонструвати єдність України, стійкість кожного регіону та його жителів. Сьогодні в обіг вводяться три нові монети із цієї серії, присвячені прифронтовим регіонам. Тим, хто щодня витримує удари ворога і тримає Україну, – Запорізькій, Харківській та Херсонській областям. На реверсі кожної монети – мапа України. Ціла, нерозривна, єдина. Із чіткими адміністративними межами. На кожній монеті виокремлено один із регіонів, якому вона присвячена, – Запоріжжя, Харківщина, Херсонщина. Щоб підкреслити просту й незаперечну істину: кожен із них – невід’ємна частина Української держави. Саме таке послання несуть у собі наші нові монети. Це не просто 10 гривень, це знак пам’яті, фіксація нашої стійкості в історії. Бо держава, яка бореться, має говорити не лише зброєю, а й символами, що формують національну пам’ять. Ми сильні, бо знаємо, за що боремося. Ми разом, бо розуміємо, що тільки разом переможемо», – наголосив Голова Національного банку Андрій Пишний, презентуючи нові монети.

Він додав, що випуск обігових пам’ятних монет цієї серії продовжиться впродовж 2026–2027 років. Загалом у цій серії в обіг буде введено 54 млн монет, присвячених областям України.

“Тематика монет “Ми сильні. Ми разом” чітко передає сьогодення Запорізької області. Четвертий рік повномасштабної війни. За цей час регіон пройшов через втрати, обстріли, випробування на витривалість. Попри все – саме єдність стала нашою відповіддю на війну. Так, регіон живе в умовах війни, але не живе нею. Працює, підтримує, відновлює і рухається вперед. За кожним кроком – конкретні люди, які беруть відповідальність і роблять свою частину роботи, працюють і тримають економіку прифронтового регіону. Є те, що не руйнується обстрілами – це наша згуртованість. І саме таке Запоріжжя сьогодні”, – зазначив Голова Запорізької обласної державної адміністрації Іван Федоров.

Про дизайн нових монет

Монети “Ми сильні. Ми разом. Запорізька область”, “Ми сильні. Ми разом. Харківська область” та “Ми сильні. Ми разом. Херсонська область” мають номінал 10 гривень, виготовлені зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом.

Аверс усіх трьох нових обігових пам’ятних монет – ідентичний з аверсом обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року. На ньому в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщені номінал монети, рік карбування та Державний Герб України.

Головним елементом реверсу цих монет є стилізована мапа України з чітко окресленими адміністративними межами та зображенням території регіону, якому присвячена монета. Зокрема:

на монеті “Ми сильні. Ми разом. Запорізька область” виокремлено Запорізьку область;

на монеті “Ми сильні. Ми разом. Харківська область” – Харківську область;

на монеті “Ми сильні. Ми разом. Херсонська область” – Херсонську область.

Дизайн реверсу монет – Олександра Кучинська, художник аверсу – Володимир Дем’яненко. Скульптор – Володимир Дем’яненко.

Про обіг та реалізацію нових монет

Обігові пам’ятні монети “Ми сильні. Ми разом. Запорізька область”, “Ми сильні. Ми разом. Харківська область” та “Ми сильні. Ми разом. Херсонська область” є законним платіжним засобом на території України, приймаються всіма фізичними і юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України за всіма видами платежів, а також для зарахування на рахунки, вклади, акредитиви та для виконання платіжних операцій.

Національний банк поступово підкріплюватиме такими обіговими пам’ятними монетами банки та СІТ-компанії для подальшої їх видачі клієнтам. Вони прийматимуться від клієнтів як звичайні обігові монети номіналом 10 гривень.

Поступово в готівковий обіг буде введено по два мільйони штук кожної з таких обігових пам’ятних монет.