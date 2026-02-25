В Україні прогнозують наймасштабніше весняне водопілля, якого не спостерігали останнє десятиліття. Через різке потепління та танення снігу у кількох регіонах уже оголошено підвищений рівень небезпеки.

З 23 до 26 лютого на річках очікують різкий підйом води.

Про це 24 Каналу повідомив фахівець відділу гідрологічних прогнозів Укргідрометцентру Ілля Перевозчиков.

За його словами, цього року склалися ідеальні умови для весняного паводку, якого не було більше десяти років.

Різке потепління спричинить підйом води

Синоптики прогнозують з 23 до 26 лютого активне танення снігу та суттєве підвищення температури повітря. Це призведе до коливання рівнів води у басейні Південного Бугу, а також на річці Інгул і її притоках.

За словами Іллі Перевозчикова, на річках Південний Буг та Сіверський Донець тривалий час не спостерігалося вираженого водопілля, тому нинішній підйом може бути значним.

Які області України може затопити?

У Кіровоградській, Черкаській, Одеській та Миколаївській областях рівень води може зрости на 0,2–0,7 метра із виходом на заплави. У цих регіонах оголошено жовтий рівень небезпеки.

Найскладніша ситуація прогнозується у Кропивницькому, де можливе часткове підтоплення будинків на окремих прибережних вулицях. Там рівень ризику оцінюють як помаранчевий.

Середній Дніпро та північ країни готуються до водопілля

У Житомирській, Київській та Черкаській областях на річках суббасейну Середнього Дніпра вода може піднятися на 0,1–0,4 метра. На річці Стугна поблизу гідропоста Здорівка прогнозують початковий вихід води на заплаву та підтоплення низин.