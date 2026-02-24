РФ продовжуватиме активні наступальні дії, розраховуючи до кінця березня – початку квітня вийти на адмінмежі Донеччини. Також ворог зосередиться на просуванні на півдні і сході, повідомив в інтерв’ю “Ми-Україна” заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

Він зауважив, що плани противника залишаються очевидними.

“Противник намагатиметься… до кінця березня, початку квітня, вийти на адміністративні межі Донецької області, також максимально просунутись у Запорізькій і Дніпропетровській області. Плюс, не полишає намірів створення буферної зони вздовж кордону у Сумській і Харківській областях”, – сказав Паліса.

У разі досягнення успіху Кремль може спробувати розвинути наступ до кінця року.

“За можливого успіху до кінця року противник намагатиметься розвинути наступ для захоплення, або створення умов для захоплення Запоріжжя, Херсона, Миколаєва і в подальшому Одеси”, – додав полковник.

Разом з тим Паліса наголосив на тому, що не вбачає на зараз “можливості реалізації цих планів у противника в найближчих півроку”.