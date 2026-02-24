За чотири роки з початку повномасштабного вторгнення Росія скоїла 896 злочинів проти журналістів та медіа в Україні, свідчать дані моніторингу Інституту масової інформації (ІМІ), пише Iнтерфакс.

Зазначається, що серед основних російських злочинів проти журналістів та медіа, які скоєні на українській території: вбивства журналістів – 15 під час виконання редакційних завдань (усього 125); незаконні ув’язнення журналістів – 26 (29 викрадень); обстріли – 51 та поранення журналістів – 46; переслідування, погрози та залякування журналістів – 143; руйнування та пошкодження офісів редакцій – 44; обстріли телевеж – щонайменше 23; вимкнення українського мовлення та запуски на базі українських медіа російської пропаганди – 35; кіберзлочини – 110; закриття медіа внаслідок фінансової та кадрової кризи, спричиненої повномасштабною російською агресією – 337; юридичний тиск – 34.

“Якщо у 2022 році головною загрозою була артилерія, то станом на 2025-2026 роки домінуючим фактором смертельної небезпеки для журналістів стали безпілотники (FPV-дрони, “Ланцети”, “Молнія” тощо). На четвертому році повномасштабного вторгнення ІМІ зафіксував три вбивства медійників під час їхньої професійної діяльності – усі троє внаслідок дронових атак”, – йдеться в повідомленні.

Зокрема, йдеться про: Антоні Лаллікана – французький фотожурналіст, загинув 3 жовтня 2025 року від удару російського дрона біля Дружківки Донецької області; Альону Грамову (Губанову) – воєнна кореспондентка українського телеканалу іномовлення Freedom, яка загинула в Краматорську (Донеччина) 23 жовтня 2025 року внаслідок російського удару БпЛА “Ланцет”; Євгена Кармазіна – оператор українського телеканалу іномовлення Freedom, який загинув у Краматорську (Донеччина) 23 жовтня 2025 року внаслідок російського удару БпЛА “Ланцет”.

“Хоча нових арештів журналістів на тимчасово окупованих Росією територіях України не було задокументовано, майже всі журналісти, яких раніше затримала Росія з політично мотивованих причин, досі залишаються за ґратами. Наразі Росія незаконно утримує в заручниках щонайменше 26 цивільних українських медійників. В 2025му році в Україну повернулися лише троє журналістів: Дмитро Хилюк, Марк Каліуш (обидвоє в рамках обміну) та Владислав Єсипенко (відбув весь термін незаконного ув’язнення у в’язницях РФ). Після звільнення вони розповідали про тортури та порушення прав людини під час свого незаконно ув’язнення Росією”, – розповіли в ІМІ.

Також зазначається, що за підсумками четвертого року повномасштабної війни, найбільш помітне зростання стосується пошкодження редакцій медіа внаслідок обстрілів — постраждали щонайменше 19 редакцій як в прифронтових містах, так і в тилових.

Так, росіянами знищили офіс філії “Суспільного” у Дніпрі, а офіси ще трьох медіа постраждали через наслідки російських обстрілів енергетичної інфраструктури.

“За підсумками чотирьох років з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, щонайменше 337 медіа припинили повністю або частково свою діяльність. Основною причиною закриття медій стали тимчасова окупація територій та фінансові труднощі, спричинені війною. Російська війна спричинила закриття медіа майже у всіх регіонах України”, – йдеться в звіті.