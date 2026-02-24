Про прийняття резолюції повідомив очільник МЗС України Андрій Сибіга.

-Я вітаю сьогоднішнє ухвалення резолюції Генеральної Асамблеї ООН «Підтримка тривалого миру в Україні», ініційованої Україною. У визначальні моменти міжнародна спільнота має бути чіткою у своїй позиції. Сьогодні саме такий момент.

Для нас це не просто чергове голосування. Це підтвердження того, що Україна не є сам на сам — і що принципи Статуту ООН і надалі мають значення.

Ми вдячні всім 107 державам-членам, які підтримали цей чіткий сигнал. Ми й надалі діятимемо — твердо і послідовно — задля досягнення всеосяжного, справедливого та тривалого миру відповідно до Статуту ООН і міжнародного права, – зазначив він.