Голова Європейської ради Антоніу Кошта звинуватив Угорщину в шантажі й порушенні принципів ЄС у зв’язку зі спробою заблокувати виділення 90 млрд євро для України.

Про це він заявив на брифінгу у вівторок під час візиту до Києва, присвяченого четвертій річниці початку повномасштабної війни, передає Ліга.

Кошта наголосив, що ситуація довкола нафтопроводу “Дружба”, на яку посилається Угорщина, обґрунтовуючи блокування кредиту, не створює загрози для енергопостачання країни.

“Абсолютно інше питання – це поведінка держави-члена ЄС у межах самого ЄС. Поведінка держави-члена має ґрунтуватися на надзвичайно важливому принципі справедливої та відкритої співпраці. Коли Європейська рада ухвалює певне рішення, всі держави-члени повинні співпрацювати для його реалізації. Ніхто не може зупинити чи заблокувати рішення, ухвалене Європейською радою. Лише Європейська рада може змінити своє рішення”, – сказав Кошта.

“Саме тому я написав прем’єр-міністру Орбану, що Угорщина порушує принцип справедливої та відкритої співпраці, і закликав її негайно долучитися до реалізації рішення, ухваленого Європейською радою ще 18 грудня”, – додав він.

Кошта також зазначив, що Європейська комісія має використати необхідні інструменти, щоб подолати цю перешкоду і не допустити, “щоб будь-хто шантажував Європейський Союз”.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на тому ж брифінгу запевнила, що Європейський Союз зможе надати Україні обіцяні 90 млрд євро попри блокування з боку Угорщини.

“Дозвольте мені чітко зазначити: позику погодили 27 держав-членів ЄС. Ми дали слово – і його неможливо порушити. Тому ми надамо цей кредит у той чи інший спосіб. У нас є різні механізми для цього, і ми ними скористаємося”, – сказала вона.

Нагадаємо, сьогодні Президентка Європарламенту Мецола підписала угоду про надання Україні кредиту на 90 млрд євро