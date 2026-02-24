Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола підписала угоду про надання Україні кредиту на суму 90 млрд євро від імені Європейського парламенту.

Про це Мецола повідомила в соцмережі Х у вівторок.

Як зазначила Мецола, кредит надається, щоб:

-Зміцнити функціонування основних державних служб

-Підтримати оборону України

-Захистити нашу спільну безпеку та свободу

-Досягти справжнього та тривалого миру

-Закріпити майбутнє України в Європі.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також підписала документ.

Погасити кредит можна буде лише після того, як РФ виплатить Україні репарації, а відсотки за позикою покриватиме бюджет ЄС.

Також ЄС виділяє 920 мільйонів євро на стабілізацію енергосистеми України перед опалювальним сезоном 2026–2027.