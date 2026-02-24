Головне управління Головне управління ДПС у Миколаївській області нагадує: якщо у вас змінилися особисті дані (прізвище, ім’я, місце проживання тощо), потрібно оновити інформацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків.

Коли потрібно подати заяву?

Протягом 1 місяця з дня виникнення змін.

Що потрібно зробити?

Подати заяву за формою № 5ДР до податкового органу:

особисто,

через представника (за наявності нотаріальної довіреності),

або онлайн.

Заява подається до податкової за місцем проживання. Якщо ви змінили адресу – до податкової за новим місцем проживання або до будь-якого податкового органу.

Які документи потрібні?

документ, що посвідчує особу (паспорт або інший відповідний документ);

документ, що підтверджує місце проживання (витяг з реєстру територіальної громади, паспорт-книжечка або тимчасове посвідчення громадянина України);

у разі внутрішнього переміщення – довідка ВПО.

Оригінали документів повертаються після перевірки.

Зверніть увагу: якщо у заяві будуть помилки або недостовірні дані, у внесенні змін можуть відмовити.

Подати заяву можна онлайн! Скористайтеся:

Електронним кабінетом платника (розділ «ЕК для громадян»);

мобільним застосунком «Моя податкова».

Для цього потрібен кваліфікований електронний підпис.

Інформаційні матеріали (інструкції) щодо заповнення та подання заяви в електронному вигляді засобами «ЕК для громадян» та мобільного застосунку «Моя податкова» розміщено на вебпорталі ДПС у рубриці «Онлайн навчання» за покликанням: https://tax.gov.ua/baneryi/onlayn-navchannya/e-kabinet/funktsional-e-kabinetu-dlya-gromadyan/instruktivni-materiali/803602.html.

Не відкладайте оновлення даних – це допоможе уникнути непорозумінь із податковими органами.