Попередній прогноз по застосуванню ГПВ на СЕРЕДУ, 25 лютого. Погодинні графіки діятимуть з 08:00 до 23:59.

В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:

1.1 – 15:00 – 18:30;

1.2 – 15:00 – 18:30;

2.1 – 18:30 – 22:00;

2.2 – 11:30 – 15:00;

3.1 – 18:30 – 20:30;

3.2 – 08:00 – 11:30;

5.1 – 00:00 – 00:30;

5.2 – 08:00 – 11:30;

6.1 – 22:00 – 00:00.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! За посиланням https://off.energy.mk.ua/ “жовті” години на графіку означають час включення/відключення підчерг, а також період, коли електропостачання може бути відсутнім у разі збільшення обсягів обмежень!

ВАЖЛИВО! Оперативна ситуація може динамічно змінюватися! Дивіться актуальну інформацію за вашою адресою тут https://off.energy.mk.ua/

У разі відсутності електроенергії не за графіками, а з інших причин, ви можете самостійно переглянути причину відключення та орієнтовний час заживлення на нашому сайті – https://www.energy.mk.ua/vidklyuchennya/