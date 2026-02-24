В міністерстві закордонних справ України назвали “абсурдною” заяву представників РФ про те, що Київ нібито намагається отримати ядерну зброю за допомогою Великобританії та Франції. Як заявив у вівторок, 24 лютого, агенції Reuters речник МЗС України Георгій Тихий, російські посадовці “знову намагаються сфабрикувати стару нісенітницю про “брудну бомбу”.

“Україна вже багато разів заперечувала такі абсурдні російські заяви, і ми офіційно знову їх заперечуємо зараз. Ми закликаємо міжнародну спільноту відхилити та засудити брудні інформаційні бомби Росії”, – заявив Тихий.

Раніше в уряді Великобританії теж відкинули такі закиди російської сторони. “Це явна спроба Володимира Путіна відволікти увагу від своїх огидних дій в Україні. У цьому немає ніякої правди”, – заявив речник прем’єра Великобританії, цитує SkyNews.

Нагадаємо, РФ вкинула інформацію про передачу Україні ядерної зброї, тепер погрожує ядерним ударом “у відповідь”

Путін заявив, що Україна збирається підірвати Турецький потік у Чорному морі з використанням “ядерної компоненти” (ВІДЕО)