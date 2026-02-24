На засіданнях робочої групи всі зійшлися на думці, що під час дії воєнного стану вибори організовувати не можна, — заявила голова правління Громадянської мережі «ОПОРА» Ольга Айвазовська.

«Це політичний консенсус, публічно заявлений під час прямої трансляції на сайті Верховної Ради.

Другий консенсус полягає в тому, що ми не працюємо з темою референдуму. Організація референдуму одночасно з виборами — дуже проблематична і загрозлива.

Об’єднувати різні процеси — погана ідея. Логіка референдуму одна, а виборів — зовсім інша.

Референдумний процес щодо мирної угоди, коли вона буде готова, має повноцінно бути сфокусованим на ній, а не на всьому підряд», — зазначила вона в інтерв’ю LB. ua.

Вона також додала, що з огляду на черговість пропущених виборів, першими мали б відбутися парламентські вибори (жовтень 2023-го), потім — президентські (березень 2024-го), а потім — місцеві (жовтень 2025-го).

Айвазовська також наголошує, що для перших повоєнних виборів електронне голосування є великим ризиком.

Адже шансів пілотувати нову систему на маленьких виборах не буде. А без повної довіри до держави і повної гарантії забезпечення таємниці голосування онлайн-голосування неможливе.

Підготовка до них, на її думку, триватиме щонайменше шість місяців.

«Але я дуже сподіваюся, що шість місяців — це до початку виборчої кампанії, а не до дня голосування.

Тому що в рамці президентських виборів шість місяців підготовки до дня голосування — це всього лиш три місяці до старту кампанії, яка триває 90 днів. Цього точно не достатньо.

Ідеально, на нашу думку, — дев’ять і дванадцять місяців.

Військовослужбовці на виборах повинні мати не лише право обирати, а й право бути обраними.

Ми розглядаємо пропозиції, поправки (…). Насправді це не є надскладна тема — аби було бажання.

Петро Порошенко не зможе взяти участь у виборах, тому що в рамках санкцій йому заборонено все: укладати угоди, підписувати документи, використовувати власні кошти, транспорт, звʼязок тощо», — додала вона.