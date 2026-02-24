Путін сьогодні на колегії ФСБ заявив, що Україна готує підрив газопроводів Турецький потік та Блакитний потік на дні Чорного моря з використанням “ядерної компоненти”.

Нагадаємо, що РФ погрожує ядеркою з самого ранку, звинувачуючи Україну та її партнерів у планах використання ядерної зброї. Зазвичай так відбувається, коли РФ сама якраз і збирається зробити те, в чому звинувачує Україну.

Так, спочатку РФ заявила, що Британія і Франція передають Україні ядерну зброю

РФ вкинула інформацію про передачу Україні ядерної зброї, тепер погрожує ядерним ударом “у відповідь”