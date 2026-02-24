Російське пропагандистське агентство ТАСС із посиланням на Службу зовнішньої розвідки РФ заявило, що вони настільки непереможні, що на фоні цієї непереможності Україна може отримати ядерну зброю.

“Британія і Франція усвідомлюють, що шансів на досягнення перемоги над Росією немає і готові озброїти Київ ядерною бомбою”,- стверджує русня і додає, що ця передача має бути замаскована під українську розробку ядерної зброї.

Йо-хо, скажемо ми, хай би так і було, але, на жаль, це найфантастичніше із припущень.