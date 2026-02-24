До четвертих роковин повномасштабного вторгнення РФ Велика Британія оголосила про новий пакет допомоги Україні, що включає військову, гуманітарну та відновлювальну підтримку.

Про це йдеться у пресрелізі, який опубліковано на сайті британського уряду, передає «Суспільне».

Зазначається, що британський прем’єр Кір Стармер 24 лютого головуватиме на засіданні Коаліції охочих, яке відбудеться в онлайн-форматі, міністерка закордонних справ Іветт Купер перебуватиме з візитом у Києві, а міністр оборони Джон Гілі приєднається до українців у Лондоні.

“У цю сумну річницю наше послання українському народу просте: Велика Британія з вами, сильніша, ніж будь-коли. Саме тому ми сьогодні оголошуємо про нову підтримку і продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно… Ми будемо поруч, доки не настане справедливий і міцний мир – і навіть після нього. Слава Україні.”, — заявив Стармер.

Пакет включає:

20 мільйонів фунтів стерлінгів на екстрену енергетичну підтримку для захисту та ремонту української енергомережі та забезпечення додаткових потужностей з виробництва електроенергії;

5,7 мільйона фунтів стерлінгів на гуманітарну допомогу громадам, що знаходяться на лінії фронту;

30 мільйонів фунтів на підтримку стійкості українського суспільства та зусиль із забезпечення справедливості й відповідальності за ймовірні воєнні злочини армії РФ для жертв і тих, хто вижив;

навчання у Великій Британії українських пілотів для підготовки їх до роботи інструкторами з пілотування гелікоптерів.

