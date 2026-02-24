Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської ради Антоніу Кошта та лідери Нордично-Балтійської вісімки прибули до Києва. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав їх у столиці.

Про це інформує УНН.

«Ласкаво просимо до Києва, шановні союзники, і дякуємо за те, що ви підтримуєте Україну сьогодні і протягом чотирьох років жорстокої повномасштабної війни росії. Я був радий вітати голову Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн та президента Європейської ради Антоніу Кошту в Києві. 24 лютого 2022 року назавжди розділило історію Європи на “до” і “після”. Символічно, що в цей день з нами лідери ЄС», – зазначив Сибіга у X.

Також глава МЗС Андрій Сибіга привітав у Києві лідерів Нордично-Балтійської вісімки.

“Раді вітати лідерів Північно-Балтійської вісімки, наших справжніх і близьких союзників у захисті свободи, справедливості та правди. Дякуємо Естонії, Латвії, Ісландії, Фінляндії, Данії Швеції та Норвегії за вашу непохитну та незмінну підтримку України та наших спільних європейських цінностей і принципів”, – вказав міністр.

Welcome to Kyiv, dear allies, and thank you for standing with Ukraine today and throughout four years of Russia’s brutal full-scale war.



I was glad to welcome @EU_Commission President @vonderleyen and @eucopresident Antonio Costa at the Kyiv Central.



February 24th, 2022, has… pic.twitter.com/p9v1YJMxOc — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) February 24, 2026

Як повідомляло Інше ТВ, Путін не переміг, ми зберегли Україну, – Зеленський сказав про 4 роки війни і показав бункер (ВІДЕО)