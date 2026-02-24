-Сьогодні рівно чотири роки, як Путін бере Київ за три дні. І це багато говорить про наш спротив, про те, як бореться Україна весь цей час. За цими словами – мільйони наших людей, велика сміливість, важка робота, витримка і великий шлях, який Україна долає з 24 лютого.

Згадуючи початок вторгнення і дивлячись на сьогоднішній день, ми маємо повне право сказати: ми захистили незалежність, ми не програли державність, Путін не досягнув своїх цілей. Не зламав українців, не переміг у цій війні. Ми зберегли Україну, і ми зробимо все, щоб здобути мир і справедливість. Слава Україні!