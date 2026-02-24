Зеленський закликає Трампа розкусити «ігри» Росії.

В інтерв’ю Financial Times президент України заявив, що війна перебуває на «початку кінця», оскільки обидві сторони потребують припинення вогню. Водночас він застеріг: без жорстких і чітких гарантій безпеки з боку Заходу Росія використає паузу для перегрупування та підготовки нового наступу.

Зеленський закликав Вашингтон не піддаватися на маніпуляції Кремля та «розкусити ігри» Путіна. За його словами, Москва лише імітує готовність до миру.

-Росіяни грають в ігри. Вони грають з Трампом і з усім світом. Путін думає, що виглядає переконливо і що йому можна довіряти. Ні — він поганий актор, цитують слова президента Новини.LIVE.

Зеленський заявив, що за даними української розвідки російські чиновники пропонували США пакет економічного співробітництва вартістю до $12 трлн. У ньому містилися положення «про Україну», які потенційно дозволяли б експлуатувати природні ресурси на тимчасово окупованих територіях.

Також він відкинув заяви Путіна про те, що Україна нібито використає можливу паузу в бойових діях для перегрупування.

-Це демагогія і брехня. Подивіться, кому вигідні такі заяви.

За його словами, Росія щомісяця мобілізує близько 40 тисяч військових, втрачаючи при цьому до 35 тисяч.

-Україні потрібне припинення вогню — вчора, сьогодні, завтра. Нам не потрібна пауза. Нам потрібне завершення війни.

Посилаючись на оцінки української розвідки, Зеленський зазначив, що виснажливе просування Росії на полі бою у 2025 році коштувало їй «у середньому 167 осіб за кілометр окупованої території».

-Ви відразу бачите, що вони окупують, а що ні. Там, де вони заявляють, що утримують позиції, видно, що вони нічого не тримають.

Президент також зазначив, що українські сили мають просування на південно-східному напрямку. За його словами, цьому сприяв бан на несанкціоноване використання системи Starlink російськими військовими.

Що війна перебуває на «початку кінця», оскільки обидві сторони потребують припинення вогню. Водночас він застеріг: без жорстких і чітких гарантій безпеки з боку Заходу Росія використає паузу для перегрупування та підготовки нового наступу.

Президент також закликав встановити чіткі строки вступу України до ЄС.

-Мені потрібна дата. Я прошу про це. Давайте не дозволимо майбутнім лідерам або наступному поколінню зіткнутися з ситуацією, коли Росія блокує членство України в ЄС протягом 50 років.

Володимир Зеленський назвав «короткозорою» віру США в те, що війна зупиниться, якщо Україна віддасть Донбас.

-Чесно кажучи, я не вірю, що це все, чого вимагає Росія. Наш вихід з Донбасу — і тоді війна закінчиться, — заявив президент, наголосивши, що будь-яка зупинка бойових дій має супроводжуватися юридично зобов’язальними гарантіями Заходу.

Президент підкреслив, що зараз тиск Трампа на Київ щодо поступок значно перевищує тиск на Москву. Він закликав Вашингтон бити по «гаманцю» Кремля:

-Що дійсно дорого коштує росіянам — це зупинка їхнього «тіньового флоту», зупинка їхніх компаній, їхньої здатності торгувати, експортувати енергоресурсні ресурси.

Поки триває тиск, Україна відповідає силою. Зеленський підтвердив, що нові українські крилаті ракети FP-5 Flamingo успішно уразили ракетний завод глибоко в тилу РФ.

-Я сподіваюся, що президент Трамп і США натиснуть на Росію і зупинять Путіна. Але я покладаюся насамперед на українських громадян, нашу армію та наше виробництво.