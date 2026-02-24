Фінляндія відправляє в Україну гуманітарну допомогу на суму 20 мільйонів євро.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Фінляндії, пише Yle.

Гуманітарна ситуація в Україні наразі є критичною через холодну зиму та війну. В результаті атак Росії на енергетичну інфраструктуру України мільйони людей залишилися без опалення, електроенергії та водопостачання.

За час повномасштабного російського вторгнення в Україну Фінляндія надала Україні допомогу на загальну суму понад 4 мільярди євро, куди входить оборонне забезпечення, підтримка розвитку співробітництва та гуманітарна допомога.

Наразі Фінляндія надає гуманітарну допомогу на загальну суму 72 мільйони євро різним регіонам світу, включаючи Африку та Близький Схід, а також Україну.

