Вчора під ударами ворога були населені пункти Миколаївського району.

Про це йдеться в зведенні Миколаївської ОВА щодо ворожих атак по області за минулу добу станом на 07:00 ранку 24 лютого, передає Інше ТВ.

Так, учора вдень ворог атакував енергетичну інфраструктуру Миколаєва БпЛА типу «Shahed 131/136». Внаслідок атаки та падіння уламків пошкоджено вікна у трьох багатоквартирних будинках. Постраждалих немає.

Також учора ворог тричі атакував FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. Внаслідок чого в с. Дмитрівка пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.