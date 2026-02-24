Європейський союз, за інформацією агентства Bloomberg, має намір призупинити ратифікацію торговельної угоди з США, оскільки потребує додаткових деталей від американської сторони щодо нової митної політики Вашингтона.

Про це передає ERR.ee.

У ЄС «немає іншого вибору, крім як затримати процес реалізації, щоб внести ясність у ситуацію», – наводить у понеділок, 23 лютого, Deutsche welle з посиланням на Bloomberg слова Желяни Зовко, переговірниці з торговельних питань з фракції Європейської народної партії (ЄНП), найбільшої в Європарламенті.

У п’ятницю Верховний суд США оголосив довгоочікуване рішення, визнавши введені адміністрацією США спеціальні мита незаконними. Президент США Дональд Трамп негайно оголосив про введення нових мит на іншій правовій основі і незабаром підвищив їх з 10% до 15%.

Оголошені минулого року США спецмита викликали потрясіння по всьому світу. У багатьох випадках Трамп в результаті уклав нові торговельні угоди, в тому числі з Євросоюзом. Однак домовленість з Брюсселем досі не реалізована, оскільки залишається спірною в Європейському парламенті.

Як повідомляло Інше ТВ, у серпні 2025 року США і ЄС погодили умови торговельної угоди