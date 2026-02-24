Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.02.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 261 420 (+920) осіб
танків – 11 698 (+2) од.
бойових броньованих машин – 24 086 (+4) од.
артилерійських систем – 37 560 (+50) од.
РСЗВ – 1 654 (+0) од.
засоби ППО – 1 305 (+1) од.
літаків – 435 (+0) од.
гелікоптерів – 348 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 145 571 (+1 693) од.
крилаті ракети – 4 347 (+0) од.
кораблі / катери – 29 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 79 826 (+190) од.
спеціальна техніка – 4 074 (+1) од.
Дані уточнюються.