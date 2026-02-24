Пошкоджені багатоповерхівки, нежитлові будівлі та об’єкти інфраструктури – росіяни нанесли щонайменше вісім ударів по Запоріжжю.

-Ворожі безпілотники пошкодили житлові будинки – комунальники вже розпочали роботи з ліквідації наслідків атаки, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

На місці працюють і співробітники екстрених та фахівці соціальних служб, щоб зафіксувати збитки, нанесені ворогом.

Крім того, 87-річний чоловік поранений внаслідок нічної ворожої атаки на Запорізький район.

Росіяни ударили керованими авіабомбами по Комишувасі. На території сільгосппідприємства є руйнування, виникла пожежа.

Пораненння отримав 87-річний чоловік. Йому надана уся необхідна медична допомога.