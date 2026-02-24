Підрив стався на площі біля вокзалу, саме там вибухнула патрульна машина, в результаті вибуху 1 поліцейський загинув, 1 поранений.

В офіційному повідомленні сказано, що “близько 00.05 годин співробітникам Державтоінспекції УВД Північно-Східного округу, що знаходяться в службовому автомобілі на маршруті патрулювання на площі Савеловського вокзалу, підойшов невідомий, після чого сталася детонація невідомого пристрою. За попередніми даними, в результаті дій порушника один співробітник Державтоінспекції отримав травми, не сумісні з життям. Другому поліцейському надана медична допомога. Нападник з місяця події зник”.

За іншими даними, він також загинув під час вибуху.

Нагадаємо, що за останні дні в Україні було скоєно 3 теракти проти поліцейських – у Львові, у Миколаєві і в Дніпрі. У Львові одна поліцейська загинула. Співпадіння чи ні, але вибух у Миколаєві був саме на закритій АЗС біля вокзалу.

