СБУ кваліфікує вибух на території непрацюючої АЗС в місті Миколаїв як терористичний акт та вже відкрила відповідне кримінальне провадження.

Про це йдеться у коментарі пресслужби УСБУ в Миколаївській області, передає Інше ТВ.

«За попередніми даними слідства, вибух стався сьогодні о 18:10 год. Постраждали семеро співробітників Управління патрульної поліції, їх госпіталізовано.

Служба безпеки спільно з Національною поліцією проводять комплексні заходи для встановлення всіх обставин події та осіб, причетних до вчинення вибуху.

Досудове розслідування відбувається за статтею 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт)», – мовиться в повідомленні, в якому додається, що про подальші деталі розслідування будуть інформувати додатково.

Телеграм-канали публікують відео перших хвилин після теракту:

Як повідомляло Інше ТВ, Підозрюють теракт. Сьогодні у Миколаєві – вибух на непрацюючій АЗС, постраждали 7 патрульних поліцейських (ФОТО)

Також повідомлялося Зеленський доручив Нацполіції та СБУ інформувати суспільство щодо вибуху в Миколаєві, внаслідок якого постраждали 7 поліцейських