-Ні уряд Угорщини, ні уряд Словацької Республіки не засудили атаку Росії 27 січня по нафтовій інфраструктурі. Натомість ці країни вдаються до шантажу та ультиматумів, погрожують заблокувати двадцятий пакет санкцій і європейський кредит, а також припинити постачання електроенергії, газу і палива до України. Ці дві країни не можуть тримати весь ЄС в заручниках, а угорські та словацькі ультиматуми мають адресуватися лише до Кремля.

Про це 23 лютого заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час онлайн-участі у засіданні Ради Європейського Союзу у закордонних справах.

Міністр нагадав, що причиною проблем із транзитом нафти через “Дружбу” був удар Росії 27 січня, та нагадав про його важкі наслідки не лише для транзиту енергоносіїв, але і для всього регіону.

– “Дії Будапешта та Братислави наразі лише грають на руку російському агресору. Ми закликаємо уряди Угорщини та Словацької Республіки до конструктивної співпраці та відповідальної поведінки. Продовження та посилення тиску на Москву є надзвичайно важливим, – наголосив міністр.

Напередодні четвертих роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну глава МЗС підкреслив, що Путін повністю прорахувався щодо України. За словами дипломата, Росія намагалася залякати та розділити Європу, проте зіткнулася з безпрецедентною єдністю та новою силою Європи, яка переозброюється та розширюється.

-Усі ці чотири роки Україна тримає оборону – захищає свободу, справедливість та європейські цінності. Росія залишатиметься екзистенційною загрозою для Європи. Тому ця війна ведеться не тільки проти України. Так само, як режим Путіна прагне знищити українську державність, він прагне знищити Європу – її фундаментальні цінності та міжнародне право. Путін прагне нової Ялти, нового Мюнхена і нових сфер впливу. Ви всі це знаєте. Ми всі бачимо, що зараз стоїть на кону, – зауважив він.

Андрій Сибіга поінформував європейських колег про ситуацію на полі бою, мирні зусилля та нагальні потреби України. Дипломат повідомив, що мета України – повністю зупинити будь-яке просування Росії на полі бою.

-Твердження Путіна про те, що російські війська неухильно просуваються вперед і рано чи пізно досягнуть своїх цілей, є лише пропагандою. Завдяки асиметричним діям наших сил російська армія, навпаки, рухається до стратегічного виснаження. Ми повинні перетворити виснажливу війну, яку веде Путін, на виснаження його режиму та військової економіки, – заявив міністр.

Глава МЗС наголосив на готовності України швидко рухатися до миру та виступив за більшу участь Європи у мирному процесі, підкресливши лідерство Сполучених Штатів. Водночас, за словами дипломата, українська сторона все ще спостерігає небажання Росії припинити війну і робити реальні та серйозні кроки до миру.

Глава українського дипломатичного відомства закликав ЄС ввести повну заборону на в’їзд для учасників російської агресії та їхніх родичів і заявив про готовність України ділитися відповідними даними з державами-членами.

-Чим швидше і всебічніше ми діятимемо, тим важче буде Росії адаптуватися. Кожен євро і долар, вкладений в оборонну промисловість України, є інвестицією у вашу безпеку, європейську безпеку. Ми також повинні продовжувати санкційний тиск: двадцятий пакет, заборона морських послуг та подальший тиск на тіньовий флот, а також на його компанії та персонал, – зазначив міністр.

Глава МЗС закликав зробити 2026 рік роком успішного втілення програми SAFE для фінансування спільних оборонних ініціатив України та ЄС, а також продовжити внески в ініціативу НАТО PURL, за якою Україна отримує критично важливу американську зброю.