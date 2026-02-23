-Відсьогодні, якщо українська сторона звернеться до Словаччини з проханням про допомогу з експортом електроенергії, вона цієї допомоги не отримає, — заявив прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.

Фіцо стверджує, що перед оголошенням «блокади» намагався поговорити з президентом Володимиром Зеленським, щоб дізнатися, коли відновляться поставки російської нафти нафтопроводом «Дружба», однак в офісі президента сказали, що розмова можлива не раніше 25 лютого. Чекати Фіцо відмовився.

Словацький прем’єр заявив, що експорт електроенергії в Україну відновиться, щойно відновиться транзит російської нафти до Словаччини. Якщо ж цього не буде, Фіцо погрожує слідом за Угорщиною заблокувати членство України в ЄС.

Нагадаємо, Хорвати відмовили Угорщині і Словаччині – російську нафту транспортувати не будуть, але іншу – будь ласка

Україна відкинула та засуджує ультиматуми та шантаж з боку керівництва урядів Угорщини та Словацької Республіки щодо енергопостачання між нашими країнами. МЗС у своїй заяві порадила Фіцо і Орбану направити свій ультиматум в Кремль.