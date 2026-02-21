Україна відкидає та засуджує ультиматуми та шантаж з боку керівництва урядів Угорщини та Словацької Республіки щодо енергопостачання між нашими країнами.

Такі дії в ситуації масованих та цілеспрямованих російських обстрілів енергетичної інфраструктури України і намагань Москви залишити українців без електроенергії, опалення та газу під час екстремальних морозів, є провокативними, безвідповідальними, та ставлять під загрозу енергетичну безпеку всього регіону. Тим самим уряди Угорщини і Словаччини не лише підіграють агресору, а й шкодять власним енергетичним компаніям, які здійснюють енергопостачання на комерційній основі.

Україна перебуває на постійному контакті з представниками Європейської Комісії щодо пошкоджень української енергетичної інфраструктури, завданих щоденними російськими ударами. Ми також довели інформацію про наслідки цих атак на інфраструктуру нафтопроводу «Дружба» до урядів Угорщини і Словаччини. Під щоденними загрозами нових ракетних атак тривають безпекові, стабілізаційні ремонтні роботи. Також, Україна запропонувала альтернативні шляхи вирішення питання постачання не російської нафти до цих країн.

Україна завжди була, є і залишатиметься надійним енергетичним партнером ЄС і транзитером енергоресурсів. Водночас, в умовах безпідставних і безвідповідальних погроз, які лунають з Будапешта і Братислави протягом останніх днів, Україна розглядає можливість задіяти «Механізм раннього попередження», передбачений Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Ми закликаємо уряди Угорщини та Словацької Республіки до конструктивної взаємодії та відповідальної поведінки.

Ультиматуми слід відправляти до Кремля, і точно не до Києва.

Нагадаємо, Угорщина та Словаччина припинили поставки дизелю в Україну, Фіцо погрожує заблокувати й імпорт електрики – вимагають відремонтувати і запустити нафтопровід “Дружба”