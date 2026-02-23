Як повідомляло Інше ТВ, Підозрюють теракт. Сьогодні у Миколаєві – вибух на непрацюючій АЗС, постраждали 7 патрульних поліцейських (ФОТО)

Інцидент прокоментував Президент України Володимир Зеленський, передає Інше ТВ.

«Щойно були перші доповіді правоохоронців щодо вибуху в Миколаєві. Постраждали працівники Національної поліції – сім людей поранені, двоє з них у важкому стані. Їм надається необхідна допомога. З’ясовуються всі обставини. Зокрема, перевіряється версія щодо терористичного акту. Доручив Національній поліції та Службі безпеки інформувати суспільство щодо необхідних деталей», – повідомив він на своєму телеграм-каналі.