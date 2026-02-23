«Миколаївобленерго» опублікувало попередній прогноз по застосуванню ГПВ на вівторок, 24 лютого. Погодинні графіки діятимуть з 08:00 до 23:59.
В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:
1.1 – 14:30 – 18:00;
1.2 – 14:30 – 18:00;
2.1 – 07:30 – 11:00;
2.2 – 18:00 – 20:30;
3.1 – 14:30 – 18:00;
3.2 – 11:00 – 14:30;
4.1 – 18:00 – 21:30;
4.2 – 07:30 – 11:00;
5.1 – 21:30 – 00:00;
5.2 – 11:00 – 14:30;
6.1 – 07:30 – 11:00;
6.2 – 18:00 – 20:30.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! За посиланням https://off.energy.mk.ua/ “жовті” години на графіку означають час включення/відключення підчерг, а також період, коли електропостачання може бути відсутнім у разі збільшення обсягів обмежень!
ВАЖЛИВО! Оперативна ситуація може динамічно змінюватися! Дивіться актуальну інформацію за вашою адресою тут https://off.energy.mk.ua/
У разі відсутності електроенергії не за графіками, а з інших причин, ви можете самостійно переглянути причину відключення та орієнтовний час заживлення на нашому сайті – https://www.energy.mk.ua/vidklyuchennya/