Сьогодні, 23 лютого, о 18:10 у місті Миколаїв стався вибух на території непрацюючої АЗС.

Подробиці інциденту повідомив керівник Національної поліції України Іван Вигівський, передає Інше ТВ.

«Внаслідок ввибуху постраждали семеро співробітників Управління патрульної поліції, які приїхали на перезмінку та припаркували там свої авто. Двоє із них перебувають у важкому стані. Лікарі борються за їх життя», зазначив він.

Іван Вигівський повязав цей вибух з терактом у Львові.

«Позавчора теракт проти поліцейських стався у Львові. Це не збіг. Ворог прицільно намагається вбивати українських поліцейських, які щодня стоять на захисті людей і держави.

Розцінюємо ці події як цілеспрямовану атаку на систему правопорядку та дестабілізацію ситуації всередині країни», – написав він на своїй сторінці в Фейсбук.

