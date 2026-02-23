У Львові суд відправив під варту підозрювану у скоєнні теракту в центрі міста 21 лютого, внаслідок якого загинула поліціянтка, а ще 25 людей зазнали поранень.

Про це повідомила кореспондентка hromadske із зали суду.

33-річну мешканку Рівненщини, яку підозрюють у теракті в центрі Львова, відправили під варту на 60 діб без права внесення застави.

У залі суду прокурор заявив, що підозрювана ввечері 21 лютого заклала два вибухові пристрої у сміттєві баки на вулиці Шпитальній у Львові — безпосередньо навпроти свого тимчасового місця проживання.

Прокурор закликав суд обрати для неї запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Сама підозрювана в залі суду висловила співчуття й перепросила.

— Ви розумієте, що може бути довічне ув’язнення?

— Так, я розумію, — каже підозрювана у теракті у Львові.



Сьогодні її відправили під варту на 60 діб без права внесення застави



Відео: Мар’яна П’єцух / hromadske pic.twitter.com/7kDgMXwvuD — hromadske (@HromadskeUA) February 23, 2026

Начальник відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Назар Марків у коментарі журналістам розповів, що підозрювана під час надання свідчень повідомила, що саморобний вибуховий пристрій вона виготовляла під керівництвом чоловіка, нікнейм якого — Марк.

Слідство також з’ясувало, що підозрюваній пропонували по тисячі доларів за виготовлення однієї вибухівки.

Марків зазначив, що наразі правоохоронці перевіряють усі версії, зокрема й версію причетності до вчинення злочину спецслужб росії, а також щодо наявності інших спільників на території України.

Нагадаємо: Підозрюваною у теракті у Львові виявилася 33-річна мешканка Рівненщини, яка працювала на РФ (ВІДЕО)