Підозрюваною у вчиненні теракту у Львові виявилася 33-річна жителька Рівненської області. За даними слідства, злочин був виконаний на замовлення росії.

Нагадаємо, подія сталася сьогодні близько 00:30 у центральній частині Львова.

Внаслідок теракту загинула 23-річна поліцейська. Ще 25 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості, з них 11 госпіталізовані, зокрема шестеро правоохоронців перебувають у тяжкому стані.

Попередньо встановлено, що здетонували саморобні вибухові пристрої, закладені у сміттєві баки.

До розкриття злочину були залучені оперативники та слідчі львівської поліції, співробітники кримінального аналізу, криміналісти, вибухотехніки, кінологи та інші профільні служби. Правоохоронці негайно розгорнули масштабну спецоперацію.

У результаті спільних оперативних заходів поліцейські разом із прикордонниками 7 прикордонного Карпатського загону протягом кількох годин встановили місцезнаходження та затримали зловмисницю в контрольованому прикордонному районі міста Старий Самбір.

Нею виявилася 33-річна мешканка Рівненської області. За вказівкою так званого «куратора» спецслужб рф жінка виготовила саморобні вибухові пристрої та встановила їх у заздалегідь визначених місцях.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Служба безпеки України.