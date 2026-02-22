Підозрюваною у вчиненні теракту у Львові виявилася 33-річна жителька Рівненської області. За даними слідства, злочин був виконаний на замовлення росії.
Нагадаємо, подія сталася сьогодні близько 00:30 у центральній частині Львова.
Внаслідок теракту загинула 23-річна поліцейська. Ще 25 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості, з них 11 госпіталізовані, зокрема шестеро правоохоронців перебувають у тяжкому стані.
Попередньо встановлено, що здетонували саморобні вибухові пристрої, закладені у сміттєві баки.
До розкриття злочину були залучені оперативники та слідчі львівської поліції, співробітники кримінального аналізу, криміналісти, вибухотехніки, кінологи та інші профільні служби. Правоохоронці негайно розгорнули масштабну спецоперацію.
У результаті спільних оперативних заходів поліцейські разом із прикордонниками 7 прикордонного Карпатського загону протягом кількох годин встановили місцезнаходження та затримали зловмисницю в контрольованому прикордонному районі міста Старий Самбір.
Нею виявилася 33-річна мешканка Рівненської області. За вказівкою так званого «куратора» спецслужб рф жінка виготовила саморобні вибухові пристрої та встановила їх у заздалегідь визначених місцях.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Служба безпеки України.