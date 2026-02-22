У понеділок, 23 лютого, в Україні очікується потепління, однак погода буде вітряною та вологою. У більшості областей прогнозують дощ і мокрий сніг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

За прогнозом синоптика, у більшості областей України очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Водночас у східних регіонах погода буде хмарною, але без істотних опадів.

Південно-західний вітер буде досить сильним. На заході, півночі та в центральних областях можливі штормові пориви до 15-20 метрів за секунду. На півдні та сході вітер прогнозується помірним.

Морози відступають, але йде шторм: де погіршиться погода в останній понеділок лютого

Вночі температура коливатиметься від -3 до +3 градусів, а у східних областях місцями опуститься до -9 градусів.

Удень у понеділок очікується від -1 до +4 градусів, на півдні та заході повітря прогріється до +8.

У столиці 23 лютого буде вітряно та волого. Атмосферний фронт принесе мокрий сніг і дощ. Вночі температура триматиметься близько нуля, вдень прогнозують від +1 до +3 градусів.

За словами синоптика, протягом тижня в Україні збережеться тепліша погода, однак із періодичними опадами та рвучким вітром.