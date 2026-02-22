Тема виїзду українців за кордон стала найглибшою лінією суспільного розділення та активно використовується для маніпуляцій і розпалювання конфліктів. Про це свідчать результати моніторингу ГО CAT-UA (Communication Analysis Team – Ukraine), проведеного на замовлення ГО “Інтерньюз-Україна”, передає УНН.

Дослідження охопило аналіз щонайменше 350 найпопулярніших дописів у соцмережах за вісьмома резонансними темами 2025 року. За даними аналітиків, дискусія навколо біженців була однією з найбільш емоційних і конфліктних – із взаємними образами та високим рівнем мови ворожнечі.

Як зазначають у CAT-UA, загальний рівень хейту щодо соціальних груп у порівнянні з 2022 роком суттєво зменшився, однак біженці залишаються єдиною групою, щодо якої агресивна риторика фактично толерується в публічному просторі.

В Україні сьогодні неприпустимо хейтити мешканців різних регіонів чи мовні групи – за це швидко настає суспільне засудження. Але щодо біженців мова ворожнечі досі вважається допустимою – зазначив керівник ГО CAT-UA Артем Захарченко.

За результатами дослідження, тема біженців активно використовується як інструмент політичної боротьби – зокрема для критики влади, що посилює напругу між тими, хто виїхав, і тими, хто залишився в Україні. Також у дискусіях фіксується присутність проросійських акаунтів, які намагаються підживлювати конфлікти та взаємні звинувачення.

Голова правління ГО “Інтерньюз-Україна” Костянтин Квурт наголосив, що подібні дослідження допомагають зрозуміти критичні точки напруги в суспільстві та протидіяти їх штучному загостренню.

Лише суспільство, яке усвідомлює власні розбіжності, здатне їх подолати й не дозволити ворогу використати їх проти нас – підкреслив він.

Автори дослідження рекомендують зосередитися на подоланні розділення між тими, хто виїхав за кордон, і тими, хто залишився, а також формувати об’єднавчі наративи та відкрито говорити про спроби росії дестабілізувати українське суспільство через інформаційні кампанії.