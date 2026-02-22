Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні та президент Франції Еммануель Макрон відклали великий франко-італійський саміт, запланований на початок квітня в Тулузі, повідомив французький дипломат POLITICO в суботу.

Мелоні попросила Макрона відкласти двосторонній саміт до саміту G7 в Евіан-ле-Бен 15-17 червня.

Прем’єр-міністр Італії звернувся з цим проханням 12 лютого, коли два лідери зустрілися на конференції з питань конкурентоспроможності в бельгійському замку, сказав дипломат, виключивши будь-який зв’язок між перенесенням та сваркою між двома лідерами на початку цього тижня.

Запланований саміт у Тулузі, про який вперше повідомило POLITICO, мав стати важливою демонстрацією франко-італійської дружби та виправити проблемні трансальпійські відносини, зібравши двох лідерів та ключових міністрів для обговорення спільних політичних пріоритетів.

Франція та Італія не проводили двосторонній саміт високого рівня з 2020 року, коли тодішній прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте зустрівся з Макроном у Неаполі. Саміт у Тулузі стане першим з моменту підписання Квірінальського договору між Римом і Парижем та з моменту обрання Мелоні.

Макрон і Мелоні зіткнулися з низки питань, від міграції до верховенства права.

Напруженість знову загострилася минулого четверга, коли Макрон розкритикував Мелоні за те, що вона сказала, що вбивство 23-річного ультраправого активіста Квентіна Деранка в Ліоні минулими вихідними було «раною для всієї Європи».

Мелоні сказала, що вона «здивована» реакцією Макрона, уточнила, що не мала наміру втручатися у внутрішні справи Франції, і у відповідь повторила попередні суперечки, наприклад, коли французький уряд заявив, що буде стежити за верховенством права в Італії через кілька днів після перемоги Мелоні на виборах.

Водночас Мелоні протягом останніх тижнів дедалі більше зближувалася з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, вони провели двосторонній саміт у Римі минулого місяця та захищали більш сприятливий для торгівлі економічний порядок денний, менш зосереджений на прагненні Франції запровадити правила «Зроблено в Європі».

Про перенесення саміту в Тулузі вперше повідомила раніше в суботу італійська щоденна газета IlSole24ore.