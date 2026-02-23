Уражено район зосередження ракетного підрозділу, логістичні об’єкти та пункти управління противника, повідомили у Генштабі.
У межах системної роботи зі зниження бойових спроможностей держави-агресора Сили оборони України продовжують завдавати ударів по військових об’єктах і логістиці російських окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях України.
Так, 23 лютого на тимчасово окупованій території АР Крим, уражено район зосередження ракетного дивізіону 15-ї окремої берегової ракетної бригади Чорноморського флоту рф (має на озброєнні БРК “Бастіон”).
Зафіксовані ураження цілей. Втрати ворога уточнюються.
Також, у районі населеного пункту Нижня Кринка (ТОТ Донецької області), уражено склад боєприпасів російських загарбників зі складу угруповання військ “Юг”.
Крім того, у районі населеного пункту Велика Новосілка тієї ж області, уражено склад матеріально-технічних засобів окупантів.
А у районі населеного пункту Покровка (ТОТ Миколаївської області) уражено пункт управління БпЛА десантно-штурмового полку ворога.
Втрати противника та остаточні масштаби завданих збитків уточнюються.
Сили оборони України продовжують системно руйнувати військову інфраструктуру окупантів, позбавляючи їх можливостей для ведення наступальних дій.
