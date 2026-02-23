Уражено район зосередження ракетного підрозділу, логістичні об’єкти та пункти управління противника, повідомили у Генштабі.

У межах системної роботи зі зниження бойових спроможностей держави-агресора Сили оборони України продовжують завдавати ударів по військових об’єктах і логістиці російських окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях України.

Так, 23 лютого на тимчасово окупованій території АР Крим, уражено район зосередження ракетного дивізіону 15-ї окремої берегової ракетної бригади Чорноморського флоту рф (має на озброєнні БРК “Бастіон”).

Зафіксовані ураження цілей. Втрати ворога уточнюються.

Також, у районі населеного пункту Нижня Кринка (ТОТ Донецької області), уражено склад боєприпасів російських загарбників зі складу угруповання військ “Юг”.

Крім того, у районі населеного пункту Велика Новосілка тієї ж області, уражено склад матеріально-технічних засобів окупантів.

А у районі населеного пункту Покровка (ТОТ Миколаївської області) уражено пункт управління БпЛА десантно-штурмового полку ворога.

Втрати противника та остаточні масштаби завданих збитків уточнюються.

Сили оборони України продовжують системно руйнувати військову інфраструктуру окупантів, позбавляючи їх можливостей для ведення наступальних дій.

