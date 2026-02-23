З кінця січня цього року на Олександрівському напрямку угруповання ДШВ та суміжні підрозділи відновили контроль над 400 кв. км території та вісьмома населеними пунктами.

Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після відвідування Південної операційної зони, передає Інше ТВ.

«Ситуація на цій ділянці складна. Противник продовжує чинити тиск, активно застосовує для інфільтрації малі штурмові групи, використовує артилерію, безпілотні засоби, подекуди – бронетехніку.

Але наші воїни не лише тримають оборону а й успішно діють в наступальній операції.

З кінця січня цього року на Олександрівському напрямку угруповання ДШВ та суміжні підрозділи відновили контроль над 400 кв. км території та вісьмома населеними пунктами», – зазначив Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ провів нараду з командирами та відзначив військовослужбовців 82-ї та 95-ї десантно-штурмових бригад за мужність, витримку і професійність у бою.

