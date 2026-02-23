Ексголовком ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний вчергове заявив, що поки в Україні триває війна, він не думає про подальшу політичну кар’єру.

Про це він сказав на конференції у Chatham House в Лондоні 23 лютого, передає кореспондент Суспільного.

“Дуже погано, коли внутрішня політика України виходить на міжнародний рівень — це має бути табу. Станом на сьогодні, ніякої можливості думати про це в мене немає”, — сказав генерал.

Нагадаємо, що в інтерв’ю інформагентству Acociated Press він казав що не обговорюватиме публічно власні політичні амбіції, доки в Україні триває війна й не буде оголошено припинення воєнного стану, адже побоюється “розпалювати розбрат серед українців”. Водночас генерал підтверджував, що політичні консультанти звертаються до нього з пропозиціями у розробці його потенційної передвиборчої кампанії. Окрім цього ексголовком ЗСУ заявляв, що українському війську у 2023 році не вдалося провести контрнаступ через дії президента Володимира Зеленського та інших “офіційних осіб”.

Реакція президента Володимира Зеленського

22 лютого президент Володимир Зеленський в інтерв’ю AFP відповідаючи на запитання, чи вважає він ці заяви початком виборчої кампанії Залужного, заявив, що “дуже не гарно” обговорювати подробиці щодо внутрішніх різнобачень, озвучених послом AP. За його словами, він не спілкувався із Залужним після публікації цього інтерв’ю, й, мовляв, зараз “треба фокусуватися на інших речах”.

На запитання, чи вважає Зеленський, що із Залужного може вийти хороший президент, голова держави відповів, що “не знає”.