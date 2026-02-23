Пістолети, сотні набоїв, гранати, підривачі, вибухові речовини – усе це фігурант зберігав в одному із гаражних приміщень, яке винаймав. Його поліцейські затримали у процесуальному порядку та повідомили про підозру. За скоєний злочин зловмиснику загрожує до семи років увʼязнення.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області, передає Інше ТВ.

Викрили протиправну діяльність 36-річного миколаївця поліцейські Миколаївського райуправління за процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Миколаєва.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що фігурант винайняв гаражне приміщення в одному із кооперативів та облаштував там схрон зброї. Під час проведення санкціонованого обшуку поліцейські виявили та вилучили 340 набоїв, п’ять одиниць ручної зброї, два підривачі, корпуси двох гранат, тротилову шашку та різноманітні піротехнічні засоби. Усе вилучене направили на проведення відповідних експертиз.

Слідчі затримали зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». За скоєне чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі.

Нині суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Досудове розслідування триває та поліцейські встановлюють канали надходження до фігуранта озброєння.

