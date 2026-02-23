Керівник Офісу президента Кирило Буданов висловив сподівання, що цього тижня Україна та Росія проведуть новий обмін полоненими.

Таку відповідь він дав на запитання кореспондентки Суспільного щодо можливого обміну полоненими між українською та російською сторонами на полях Міжнародної конференції з питань правосуддя Justice Conference у Києві 23 лютого.

“Ми працюємо над цим. Я сподіваюся, що цього тижня це станеться. Значна цифра (йдеться про кількість полонених — ред.). Більше, ніж минулого разу, скажімо так”, – додав Буданов, не навівши інших подробиць.

20 лютого президент Володимир Зеленський казав, що черговий обмін військовополоненими між Україною та РФ стане можливим найближчим часом.

Останній обмін полоненими між Україною та РФ відбувся 5 лютого. Тоді з російської неволі додому повернулися 157 українців, серед яких військовослужбовці та цивільні. Таку ж кількість людей українська сторона передала росіянам.