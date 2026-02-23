У селі Мала Кужелівка Хмельницької області внаслідок вибуху гранати загинув 10-річний хлопчик. Його мати зазнала поранень.

Про це повідомила обласна поліція.

Інцидент стався 22 лютого, близько 21:45. Попередньо встановлено, що 10-річний перебував в одній кімнаті зі своєю 45-річною матір’ю. За даними поліції, він грався гранатою, яка вибухнула.

На місце події одразу прибули лікарі «швидкої», слідчо-оперативна група поліції, криміналісти, вибухотехніки та кінолог. Медики намагалися реанімувати хлопчика, але він зазнав травм, несумісних із життям. Його матір шпиталізували до травматологічного відділення Дунаєвецької лікарні.

Правоохоронці обстежили будинок та прилеглу територію на наявність небезпечних предметів та вилучили рештки гранати для проведення експертизи.

А ось у Дніпрі вибух стався у ліцеї під час навчального процесу.

За попередньою інформацією, під час показу учням демонстративних боєприпасів стався вибух та задимлення.

На повідомлення негайно відреагували працівники поліції. На місце події виїхала слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські. Правоохоронці зафіксували обставини та провели першочергові заходи перевірки.

Внаслідок інциденту травмовано двоє дітей. Попередньо, у неповнолітніх легкі тілесні ушкодження.