Понад 80 учасників та учасниць взяли участь в етапі Всеукраїнських змагань Дитячої ліги пам’яті В. Миронюка з фехтування на шаблях «Ля Флєш Cup», який проходив 21-22 лютого у Києві.

Вони боролися за нагороди у трьох вікових категоріях U-11, U-13 та U-15, представляючи Київ, Миколаївську, Хмельницьку, Рівненську, Кіровоградську, Черкаську та Київську області.

Як повідомили в Національній федерації фехтування України, у Миколаївщини три нагороди, і всі три – «бронзи».

Медалі здобули Аліса Костіна (МФКФК, Миколаївська обл., дівчата 2011 р.н. та молодше), Роман Ніколаєнко та Кирило Гудко (обидва МФКФК, Миколаївська обл., хлопці 2011 р.н. та молодше).

