Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив про підготовку комплексної реформи мобілізації та заявив, що більшість відстрочок уже продовжуються автоматично через цифрові сервіси.
Про це він повідомив на своєму Telegram-каналі.
90% відстрочок продовжили автоматично через Резерв+ — без заяв, довідок і походів до ТЦК
Автоматизували процес отримання відстрочок — і вже зараз 90% продовжуються без людського втручання за кілька днів. Ще нещодавно процес тривав тижні та забирав багато ресурсу. Тепер система сама перевіряє дані через державні реєстри й продовжує відстрочку автоматично:
Збір документів, які надають право на відстрочку
Система самостійно опрацьовує дані з реєстрів
Черги до ТЦК кожні 90 днів
Цифровий процес без людського втручання
Очікування статусу відстрочки понад тиждень
Сповіщення в Резерв+
Ручне опрацювання десятків тисяч заяв та супровідних документів
Фокус на ключових завданнях оборони
Зараз працюємо над комплексною реформою мобілізації. Запропонуємо системне рішення, щоб вирішити накопичені роками проблеми й при цьому зберегти обороноздатність країни.