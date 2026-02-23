Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив про підготовку комплексної реформи мобілізації та заявив, що більшість відстрочок уже продовжуються автоматично через цифрові сервіси.

Про це він повідомив на своєму Telegram-каналі.

90% відстрочок продовжили автоматично через Резерв+ — без заяв, довідок і походів до ТЦК

Автоматизували процес отримання відстрочок — і вже зараз 90% продовжуються без людського втручання за кілька днів. Ще нещодавно процес тривав тижні та забирав багато ресурсу. Тепер система сама перевіряє дані через державні реєстри й продовжує відстрочку автоматично:

Збір документів, які надають право на відстрочку

Система самостійно опрацьовує дані з реєстрів

Черги до ТЦК кожні 90 днів

Цифровий процес без людського втручання

Очікування статусу відстрочки понад тиждень

Сповіщення в Резерв+

Ручне опрацювання десятків тисяч заяв та супровідних документів

Фокус на ключових завданнях оборони

Зараз працюємо над комплексною реформою мобілізації. Запропонуємо системне рішення, щоб вирішити накопичені роками проблеми й при цьому зберегти обороноздатність країни.