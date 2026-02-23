НАБУ і САП викрили та затримали на одержанні неправомірної вигоди працівника Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області.

За даними слідства, посадовець одержав $68 тис. від двох громадян (по $34 тис. з кожного) за «вирішення питання» щодо їх зняття з розшуку у ТЦК та СП та подальшого оформлення відстрочки від мобілізації, а також за непритягнення до відповідальності після оформлення фіктивної відстрочки.

Відстрочку планували оформити на підставі завідомо неправдивих документів про нібито наявність у кожного з громадян трьох дітей. Фіктивні свідоцтва про народження, за задумом, мали бути видані за кордоном.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії.

Попередня кваліфікація: ч. 4 ст. 368 КК України.