Європейський Союз запровадив санкції проти 8 осіб у зв’язку з порушеннями прав людини та зловживаннями в росії. Зокрема, нові обмеження спрямовані проти членів судової влади рф. Про це йдеться на сайті Європейської Ради, передає УНН.

Сьогодні Рада ввела обмежувальні заходи щодо восьми осіб, відповідальних за серйозні порушення прав людини, репресії проти громадянського суспільства та демократичної опозиції, а також за підрив демократії та верховенства права в росії – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що нові санкції спрямовані проти членів судової влади – двох суддів, одного прокурора та одного слідчого, які брали участь у політично мотивованих судових процесах і були відповідальними за винесення вироків російським активістам Дмитру Скуріхіну та Олегу Белоусову за політично мотивованими звинуваченнями.

Крім того, заходи, узгоджені сьогодні, спрямовані проти керівників виправних колоній та слідчого ізолятора, де політичні в’язні Олексій Горінов, Павло Кушнір, Михайло Крігер та журналістка Марія Пономаренко, які виступили проти агресивної війни росії проти України та критикували режим путіна, утримувалися в одиночних камерах та нелюдських і принижуючих гідність умовах.

Особам, зазначеним сьогодні, заморожено активи, а громадянам та компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти. На них також накладено заборону на в’їзд, що унеможливлює їх в’їзд на територію ЄС або транзит через неї – зазначається в повідомленні.