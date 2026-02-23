-Напевно, у нас всіх була однакова емоція: «А не зарано все це?»… Я вважаю просто, що сьогодні обговорювати деталі, про які говорив Валерій Федорович, також дуже негарно. Бо ніхто від цього не виграє. Все ж йдеться про нашу армію, вона сьогодні воює. І він не буде, скажімо так, гарно виглядати, якщо буде продовжувати розмовлятиме про це. Тому… ну сказав і сказав, — сказав він в інтерв’ю AFP News Agency.

Президент додав, що не спілкувався із Залужним після публікації його інтервʼю. На запитання про соцопитування, які показують, що Залужний може стати його головним конкурентом на виборах, і чи це його непокоїть, Зеленський відповів так:

-Якщо він дійсно про це думає…На мій погляд, зараз треба фокусуватися на інших речах….А хто сказав, що я піду точно на вибори? Ніхто не сказав, що я піду, і ніхто не сказав, що я не піду. Бо йде війна. Ось така історія. І ми повинні її гідно закінчити. Люди точно зреагують на все і на всіх, судячи по тому, хто як живе, хто як жив в цей час, де був і що робив. На мій погляд, ось і вся відповідь, — сказав Зеленський.

Журналістка задала йому питанні:

-Ви достатньо добре знаєте його за весь цей час, як, на вашу думку, з нього хороший би президент був?

-Не знаю. Знаєте, чому не знаю? Бо питання – коли? Різний час. Мирний час – одна історія, військовий час – інша історія. Повоєнний час – ще одна історія. На мій погляд, президентом може бути будь-яка людина, яка готова не тільки йти на вибори, але й бути президентом.

Зеленський також сказав, що його остаточне рішення, брати участь у виборах чи ні, багато в чому буде залежати від його сім’ї.

Нагадаємо також, сьогодні Залужний заявив таке: “Дуже погано, коли внутрішня політика України виходить на міжнародний рівень”

Однак 18 лютого на знак свого можливого бажання балотуватися на посаду президента – після закінчення війни –у інтерв’ю Associated Press Залужний вперше публічно розповів про глибокий розрив між собою та Зеленським та звинуватив саме його у провалі контрнаступу 2023 року.