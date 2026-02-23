Гасло “Слава Україні! Героям слава!” відтепер і на банкнотах номіналом 200 гривень, вони з’являться в обігу з 25 лютого у межах планового випуску, повідомили в НБУ у понеділок, пише УНН.

Національний банк України в межах планового випуску з 25 лютого 2026 року вводить у готівковий обіг модифіковані банкноти номіналом 200 гривень – повідомили у регуляторі.

У правій верхній частині на зворотному боці модифікованих банкнот номіналом 200 гривень розміщено патріотичне гасло “Слава Україні! Героям слава!”.

Всі інші елементи дизайну та захисту цих банкнот відповідають банкнотам номіналом 200 гривень зразка 2019 року.

Громадянам не потрібно спеціально обмінювати банкноти попереднього зразка на модифіковані. Вони перебуватимуть в обігу разом із банкнотами номіналом 200 гривень попередніх років виготовлення – наголосили у НБУ.