Олімпіада. Ніщо не зрівняється з нею.

Найбільша спортивна вітрина світу – а також центр дивних і прекрасних історій.

Згадайте австралійського брейк-дансера “Людину-Мафіна” та випадкового хлопця в плавках у Парижі в 2024 році. Або роботів у Пекіні в 2022-му, зелений басейн для стрибків у воду на Олімпіаді у Ріо-де-Жанейро в 2016 році.

Олімпійські Ігри завжди приносять якісь сюрпризи – і зимові змагання в Мілано-Кортіні не стали винятком.

ВВС News Україна зібрало лише кілька з історій, на які ніяк не можна було чекати.

Збільшити пеніс для кращого стрибка?

Олімпіада ще навіть не встигла розпочатися, як Всесвітнє антидопінгове агентство (ВАДА) відповіло на заяви про те, що спортсмени зі стрибків на лижах з трампліну роблять собі ін’єкції у статевий член, щоб покращити свій результат на змаганнях.

У січні німецька газета Bild написала, що перед приміркою костюмів, у яких спортсмени виступатимуть на Олімпіаді, деякі стрибуни кололи у статевий член гіалуронову кислоту.

Чим більша площа поверхні костюмів, тим краща тривалість і дальність польоту спортсмена.

Відповідаючи на ці заяви, генеральний директор WADA Олів’є Нігглі сказав: “Якщо щось вийде на поверхню, ми розглянемо це та з’ясуємо, чи пов’язано це з допінгом”.

“Ніколи не було ні натяків, ні тим більше доказів того, що хтось зі спортсменів використовував ін’єкції гіалуронової кислоти з метою отримання конкурентної переваги”, – сказав у коментарі BBC Sport директор з комунікацій FIS Бруно Сассі.

На цьому заголовки новин про стрибки з трампліна не закінчилися. Пізніше на Іграх австрійця Даніеля Чофеніга дискваліфікували з індивідуальних змагань зі стрибків з трампліна серед чоловіків тільки тому, що він носив занадто великі черевики – на чотири міліметри більші, ніж дозволено правилами.

Призер з біатлону зізнався у зраді дівчині

Норвежець Стурла Гольм Легрейд виборов бронзу в індивідуальному біатлоні на 20 км, а потім зізнався в прямому ефірі на телебаченні у зраді своїй дівчині.

Він розповів, що мав роман три місяці тому, назвавши це “своєю найбільшою помилкою”.

Він додав, що, коли він розповів про це своїй дівчині, з якою зустрічався шість місяців, це був “найгірший тиждень у моєму житті”.

“У мене була золота медаль у житті”, – сказав він.

Наступного дня його колишня дівчина сказала анонімно норвезькій газеті VG, що “не обирала опинитися у такому становищі”.

Вона написала: “Це важко вибачити. Навіть після зізнання в коханні перед усім світом”.

“Ми контактували й він знає про мої відчуття щодо цього”.

Браковані медалі

Це сталося в Парижі в 2024 році, і це сталося знову в Мілано-Кортіні в 2026-му. Браковані медалі.

На початку Олімпіади дві американські медалістки – Бріззі Джонсон та Аліса Лю – розповіли, що невдовзі після нагородження стрічка від їхньої медалі відпала.

Джонсон показала журналістам: “Ось медаль. А ось стрічка. А ось це штучка, яка має тримати медаль на стрічці. І так, вона відвалилася”.

Андреа Франчизі, головний операційний директор Ігор Мілано-Кортіна 2026, сказав: “Ми збираємося приділити медалям максимум уваги. Звичайно, ми хочемо, щоб все було ідеально під час вручення медалі, тому що це один з найважливіших моментів для спортсменів”.

Лайка на льоду

Звинувачення у шахрайстві. Лайка на льоду. Контрзвинувачення щодо операції із незаконною зйомкою. І все це під час змагань із керлінгу?

Драма почалася з того, що канадець Марк Кеннеді вступив у гарячу словесну перепалку зі шведом Оскаром Ерікссоном. Це сталося ближче до кінця гри, де його команда перемогла з рахунком 8:6.

Шведи вважали, що Кеннеді неодноразово двічі торкався деяких своїх каменів, чого робити не можна.

Але в кінці матчу картки підписали обидві команди, що означало, що результат гри в цьому спорті, яким гордо керують самі гравці, залишиться в силі.

Та вже після матчу відео зі сваркою потрапило в інтернет. Чи було це завчасно сплановано?

Наступного дня вже Швейцарія поскаржилася на Кеннеді, повідомивши про те саме порушення. Світова федерація керлінгу оголосила, що на решту Олімпіади вони залучать додаткових суддів, щоб ті стежили, щоб спортсмени не торкалися своїх каменів двічі.

У результаті канадська спортсменка Рейчел Голман отримала попередження за подвійний дотик, так само як і британський гравець Боббі Ламмі. Обидва випадки були ненавмисними, їх причиною стало падіння людини на гранітну поверхню.

Всесвітня федерація керлінгу знову змінила свій протокол, і тепер команди можуть попросити про моніторинг щодо дотику до каменів, якщо в них мінімум тричі виникнуть підозри.

Це вовк чи собака?

Ми думали, що Snoop Dog буде єдиним “догом”, якого ми побачимо на Зимових Олімпійських іграх.

А потім справжній пес погнався за лижницями на фінішній прямій у жіночому командному спринті.

Чехословацький вовкодав вирвався з-під контролю власника та пробрався на трасу в Тезеро, де потім погнався за камерою.

Грецька спортсменка Константіна Харалампіду сказала: “Я стала відомою завдяки собаці, який перетнув фінішну пряму, і тепер усі хочуть взяти в мене інтерв’ю”.

“Я хотіла його погладити, але в мене не було часу, і я не змогла його знайти потім”.

Міньйон у Мілані

Протягом усього сезону іспанський фігурист Томас-Льоренц Гуаріно Сабате катався під музику з мультфільмів “Міньйони”, вдягнений у жовту футболку та синій комбінезон, як і персонажі фільму.

Але здавалося, що на Олімпіаді йому доведеться змінити свій звичний режим виступів у чоловічому одиночному розряді через проблеми з авторським правом.

Та після переговорів з представниками Фаррелла Вільямса, співака пісні “Happy”, що з’являється у мультику “Нікчемний я-2”, та ще однієї пісні, обраної спортсменом, було досягнути угоди, і Сабате дали дозвіл виступати під звичний музичний супровід.

Хоч це і не принесло йому удачі – іспанець посів 25-те місце.

Невідомі герої, які стали вірусними

Найбільш нішева робота.

На змаганнях з керлінгу ми спостерігали як технік “місячною ходою” в специфічний спосіб очищував поверхню для змагань, а на фігурному катанні ми відзначили неймовірну майстерність оператора камери просто на льоду.

А високо в Лівіньо ми знімаємо капелюха перед “головним по кольорах”, який із неймовірною точністю розпилював розмітку – сині лінії на снігу – пересуваючись на лижах.

Окремо варто відзначити тих, хто “пригладжував” трасу: вони скористалися своїм моментом слави, виконуючи “Мобот” (фірмовий жест легкоатлета Мо Фара) та переможну позу Усейна Болта, очищаючи хафпайп від пухкого снігу.

За даними організаторів, на цій Олімпіаді було задіяно близько 25 000 людей, з яких 18 000 – волонтери.

Як повідомляло Інше ТВ, Україна завершила Олімпіаду без жодної медалі