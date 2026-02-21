У передостанній день Олімпіади-2026 збірна України з фристайлу не змогла вийти в суперфінал. А українські спортсмени під час лижних перегонів посіли 40-ве й 43-тє місце.

Про це повідомили Національний олімпійський комітет та «Суспільне».

У передостанній день Олімпіади-2026, 21 лютого, українські спортсмени взяли участь у двох змаганнях: з лижної акробатики (фристайл) та лижних перегонів.

Змагання з фристайлу були командними. Україну представляли спортсмени Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк та Дмитро Котовський. На жаль, команда не змогла кваліфікуватися до суперфіналу. Ангеліна Брикіна стала єдиною представницею української збірної, яка змогла приземлити свій стрибок у межах командного турніру, повідомило «Суспільне».

У лижних перегонах на дистанцію 50 кілометрів брали участь українські спортсмени Олександр Лісогор та Дмитро Драгун. За результатами змагань Лісогор посів 40-ве місце, а Драгун — 43-тє. У конкурсі перемогли троє норвезьких спортсменів.

Завтра, 22 лютого, — фінальний день Олімпіади. Для українських спортсменів змагання не заплановані. За підсумками Олімпіади-2026 Україна медалей у змаганнях не здобула.