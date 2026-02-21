Сьогодні вночі уражено важливі об’єкти ВПК та логістики ворога. Про це повідомили у Генштабі.

Так, у ніч на 21 лютого підрозділи Ракетних військ і артилерії ЗСУ завдали удару, використовуючи крилаті ракети FP-5 “Фламінго”.

Уражено підприємство воєнно-промислового комплексу “Воткинський завод” у місті Воткінськ (Удмуртська Республіка, рф). На території об’єкту зафіксовано пожежу. Результати уточнюються.

“Воткинський завод” має такі функції: виробництво міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) РС-24 “Ярс”, “Ярс-С”, “Ярс-М”, балістичних ракет ЗМ-30 (Р-30) “Булава” для підводних човнів проєкту 955А “Борей-А”; балістичних ракет типу 9М723-1 для ОТРК “Іскандер-М” та 9-С-7760 для авіаційного ракетного комплексу “Кинжал”

Також, за попередньою інформацією, підрозділами Сил оборони уражено Нєфтєгорський газопереробний завод у Самарській області рф, що задіяний у забезпеченні потреб російської окупаційної армії. На території підприємства зафіксовано пожежу. Масштаби уточнюються.

Крім того, на тимчасово окупованій території Донецької області уражено склад пально-мастильних матеріалів противника (м. Донецьк) та майстерню з виробництва й обслуговування БпЛА (в районі н.п. Нова Каракуба).

А у н.п Пологи (ТОТ Запорізької області) Сили оборони завдали ураження по складу матеріально-технічних засобів окупантів.

Втрати противника та остаточні масштаби завданих збитків уточнюються.

Уражено сторожові кораблі, авіаційні та артилерійські засоби противника

У ніч на 21 лютого, на ТОТ українського Криму, в районі міста Інкерман, уражено два прикордонні сторожові кораблі проєкту 22460 “Охотник” противника. Зафіксовано ураження цілей. Масштаби збитків уточнюються.

Також, у місті Євпаторія, на території Євпаторійського авіаційного ремонтного заводу уражено два літаки Бе-12.

Крім того, у районі населеного пункту Астраханка Запорізької області підрозділи Сил оборони України уразили реактивну систему залпового вогню “Торнадо-С” противника.

Втрати противника та остаточні масштаби завданих збитків уточнюються.

Сили оборони України продовжують системно знижувати бойовий потенціал агресора, позбавляючи його можливостей вести наступальні дії.